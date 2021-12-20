Шварц оценил выступление «Динамо» в первой части сезона

Наставник столичного «Динамо» Сандро Шварц пообщался с журналистами «Спорт-экспресса». В ходе разговора немецкого тренера попросили оценить выступление «бело-голубых» в первой части сезона российской Премьер-лиги.

«Выставлять оценки не моя сильная сторона. Могу только сказать, что оценка точно хорошая. Я доволен, как мы провели первую часть сезона», - поведал рулевой московского коллектива.

После 18 туров динамовцы набрали 36 баллов и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Бело-голубые» отстают от лидирующего «Зенита» на два пункта.

Ранее стало известно, что «Динамо» продлило контракт с главным тренером. Новый договор между сторонами рассчитан до лета 2024 года.