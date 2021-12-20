Раскрыты детали контракта Мамаева с «Химками»

Полузащитник Павел Мамаев продолжит карьеру в подмосковных «Химках». Журналистам Sport24 стали известны детали трудового соглашения между сторонами.

Контракт 33-летнего футболиста с клубом РПЛ рассчитан до окончания нынешнего сезона. В соглашении прописан пункт о возможном продлении сотрудничества, если обе стороны захотят этого.

До перехода в «Химки» Мамаев выступал в этом сезоне за «Ростов». Полузащитник принял участие в шести встречах чемпионата России, в которых не отметился голевыми действиями.

На зимний перерыв подмосковная команда ушла в качестве главного аутсайдера. «Химки» с 14 баллами занимают последнее место в таблице.