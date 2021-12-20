Стали известны соперники «Зенита» на сборе в Дубае

Петербургский «Зенит» определился с первыми соперниками на зимние тренировочные сборы, об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Подопечные Сергея Семака запланировали сборы в Дубае (ОАЭ), где проведут спарринги с болгарским «Ботевом» и словацкой «Жилиной». Товарищеские встречи состоятся 22 и 25 января соответственно.

Напомним, что петербургский коллектив ушел на зимний перерыв в качестве лидера российской Премьер-лиги. По итогам 18 туров «сине-бело-голубые» опережают ближайшего преследователя на два балла. Вторым идет московское «Динамо», а третьим – «Сочи».