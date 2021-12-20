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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» покупает полузащитника «Спартака»

20 Декабря 2021 • 09:22 Комментировать

Хавбек столичного «Спартака» Александр Ломовицкий близок к переходу в другой клуб Премьер-лиги. По сообщениям журналистов «Спорт-экспресса», футболиста подпишет казанский «Рубин». Сделка будет оформлена до конца текущей недели.

Стороны уже согласовали детали трансфера. За переход 23-летнего исполнителя «Рубин» заплатит «красно-белым» 1,5 миллиона евро.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Ломовицкий провел 14 поединков, сделал одну голевую передачу и получил желтую карточку.

По итогам 18 туров казанский коллектив занимает десятое место в таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Александр Ломовицкий
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