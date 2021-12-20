Помощь больным детям, внимание к животным, посадка деревьев: Добрые дела футболистов в 2021 году

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как футболисты занимались благотворительностью и просто добрыми делами в уходящем году.

На недавнем матче «Сочи» – «Спартак» в качестве оператора присутствовал пресс-атташе казахстанского «Тобола» Алмат Турсымбетов. В конце игры защитник «красно-белых» Максимилиан Кофрие после совершения в своей штрафной фола, приведшего к пенальти, со злости сильно выбил мяч за линию ворот Александра Селихова. Футбольный снаряд разбил монитор Турсымбетова вдребезги, плюс сам он получил травмы лица. По окончании матча Селихов извинился перед пострадавшим и перевёл ему десять тысяч рублей на покупку нового монитора.

Другой игрок «Спартака» Александр Соболев как минимум дважды за год помогал с покупкой детям протезов предплечья. В феврале он оплатил его своей семилетней землячке из Алтайского края Ксении Стебуновой, а в октябре закрыл сбор 250 тысяч рублей для пятилетней Арины Майоровой, родившейся без руки. В сентябре Соболев вместе с Георгием Джикией на Тверском бульваре поучаствовал в акции «В добрые руки», организованной в пользу бездомных животных.

Перед декабрьским домашним матчем с «Ростовом» игроки «Зенита» вышли на поле с щенками на руках в рамках акции «Собакам лучше дома!». Целью было привлечь внимание людей к проблемам приютов для животных. А «Сочи» присоединился к всероссийской акции «Забери друга из приюта» и в день игры со «Спартаком» организовал возле стадиона «Фишт» пункты сбора корма для собак. В зависимости от объёмов сданной еды, сочинцы получали в подарок разные виды клубной атрибутики.

С собаками на руках выходили на поле и футболисты бухарестского «Динамо» в матче румынского чемпионата против «Стяуа». В августе главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий и мэр Казани Ильсур Метшин выбрали себе собак из приюта во время проведения акции «Дай лапу». Сообщалось, что собака, приглянувшаяся Слуцкому, поселится на базе «Рубина». А возвращаясь к «Зениту», отметим, что на календаре 2022 года (по восточному календарю это будет год Голубого Водяного Тигра) игроки команды сфотографировались с котами и кошками на руках. Эти картинки содержат QR-код, ведущий на сайт приюта «Новый дом».

Футболисты сборной России в октябре за один день собрали деньги на лечение в Германии мальчика Эмира Зиннатуллина, которому требуется реабилитация, расслабляющая сильный тонус мышц тела. Летом же букмекерская контора «Фонбет» оказала адресную помощь в общем размере двух миллионов рублей подопечным фондов «Футболка дарит жизнь» и «Дети-бабочки». В качестве адресатов помощи эти благотворительные организации были выбраны Алексеем Миранчуком и Артемом Дзюбой, забивавшими голы за сборную России на Евро-2020.

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выделил свои призовые за четвертьфинал Евро-2020 на лечение во Львове детей, страдающих врождёнными и послеожоговыми повреждениями. Деньги пошли на оплату операций немецкого пластического хирурга. Также на благотворительность пожертвовали призовые за Евро-2020 партнёр Зинченко по украинской национальной команде Андрей Ярмоленко и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Игроки «Днепра-1» перед уходом в зимний отпуск подписали мячи и футболки, часть из которых отойдёт воспитанникам детских домов на Новый год, а другую часть выставят на благотворительные рождественские аукционы.

Футболисты сборной Сербии, занявшие первое место в отборочной группе к чемпионату мира, где фаворитом была Португалия, получили премиальные от президента страны в размере одного миллиона евро и решили отправить их в фонд помощи больным детям.

«Бетис», с которым «Зениту» в феврале соперничать за выход в 1/8 финала Лиги Европы, в декабрьском матче чемпионата Испании с клубом «Реал Сосьедад» собрал 19 тысяч мягких детских игрушек. Болельщики специально принесли их на стадион и стали бросать их на поле в перерыве матча. Такую акцию севильский клуб проводит уже третий раз, это ежегодная традиция «Бетиса». Собранные игрушки будут переданы организациям, оказывающим помощь нуждающимся семьям.

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Игрок «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал самым молодым почётным доктором Манчестерского университета. Он получил это звание за постоянное участие в благотворительной деятельности, в том числе за борьбу с детской бедностью, а также за большие спортивные достижения. Также стало известно, что Рэшфорд подарил PlayStation девятилетнему мальчику Джейкобу, который вступил в организацию, ведущую борьбу с детской бедностью. Рэшфорд даже попал в образовательную программу для британских школьников – на его примере они будут изучать, каким образом и с какими целями можно использовать соцсети в позитивном ключе.

Хавбек «Боруссии» из Дортмунда Джуд Беллингхем перевёл деньги для строительства школы в Кении. Он создал благотворительную платформу, посредством которой ряд фанатов Беллингхема жертвуют на благие цели по десять фунтов стерлингов за каждый забитый гол Джуда.

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, про которого писали, что он не желал вакцинироваться от коронавируса, а затем передумал, создал платформу We Kick Corona и вместе со своим партнёром по команде Леоном Горецкой пожертвовал один миллион евро на борьбу с COVID-19.

Обещал передавать на благотворительность всю свою зарплату в грозненском «Ахмате» Яя Туре. Он входил в тренерский штаб российского клуба в последние полгода.

Сергей Игнашевич совместно с фондом «Нужна помощь» и платформой «Пользуясь случаем» организовал благотворительный футбольный турнир «Меняй игру!».

Игроки и болельщики кипрского «Ариса» в декабре высадили саженцы деревьев на месте пожаров, бушевавших на острове летом.

Конечно, здесь перечислены далеко не все факты благотворительности и поступки во благо других. Кто-то не считает нужным афишировать такую деятельность, и это право каждого. Всё равно хорошо, что футбольный мир не без добрых людей.

Кирилл Иванцов