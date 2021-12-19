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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Конечно, Буффон усилит «Спартак» в спортивном плане» эксклюзив

19 Декабря 2021 • 22:31 Комментировать (1)

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Паоло Ваноли хочет пригласить в стан «красно-белых» Джанлуиджи Буффона.

«Если такое произойдёт, это будет супер. Увидеть Буффона в России было бы здорово. В какой бы форме он не был, он большой профессионал. Такой переход станет для российского футбола просто сенсацией. Не знаю, каким образом Ваноли хочет убедить его перейти. Но если это произойдёт, то это будет бомба! Прежде всего, это здорово поднимет имидж российского чемпионата.

Что бы ни говорили о возрасте Буффона, поверьте, он ещё года три будет стоять на воротах и ни о чём не думать. С его опытом и его классом это, однозначно, возможно. Конечно, он усилит «Спартак» и в спортивном плане. Ему 43 года, но мы видим, как он относится к своему делу, он большой профессионал. Он, безусловно, станет и мотивацией для молодых игроков, у которых будет возможность играть и тренироваться рядом с таким футболистом. Если такой трансфер все-таки произойдёт, то в РПЛ придёт профессионал с большой буквы, который сделает рекламу и поднимет имидж клубу. Такой переход будет значить для «Спартака» очень многое», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джанлуиджи Буффон Максим Деменко Паоло Ваноли
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Bathet30
19 Декабря 2021 в 22:54
Лучше Джи Жи пусть научит наших вратарей бороться до последнего. Саша Селехов показал, если будет подмога от команды, то и будет помощь от остальных игроков.
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