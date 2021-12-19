Кокорин и Мамаев так и не вернулись на топ-уровень после тюрьмы: Что с ними будет дальше

8 октября 2018 года – худший день в карьерах Павла Мамаева и Александра Кокорина. Футболисты сломали нос водителю телеведущей Первого канала, устроили драку в кафе, после чего было множество судебных заседаний и справедливые сроки. Оба после тюрьмы вернулись в большой футбол, но им так и не удалось выйти на тот же уровень, на котором они были до скандальных событий. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему Кокорин не останется в «Фиорентине», а Мамаев – в «Ростове», и как будут развиваться дальше их карьеры.

Александр Кокорин

С 2020 года Саша трижды успел сменить клубную прописку, а этой зимой, похоже, придётся ещё раз сменить обстановку. Ни в одной из команд Кокорин не отличался стабильностью. Да, было 7 голов в 10 матчах за «Сочи», но там он дважды забивал с пенальти и трижды в ворота юниоров «Ростова». В «Спартаке» Александр оказался лишь благодаря своему статусу. Впрочем, никакой пользы клуб не получил от этого трансфера – «красно-белые» взяли проблемного футболиста с регулярными мышечными травмами, из-за которых тот почти не играл.

Подобным образом развивается карьера Кокорина и во Флоренции. Там поверили в Кокорина и ожидали, что форвард станет основным игроком команды, но ожидания не оправдались. К декабрю у Саши была удручающая статистика – 29 минут в Серии А и 0 результативных действий. У Кокорина осталось всего несколько недель, чтобы доказать свою профпригодность. Нужно выкладываться на тренировках, попадать в состав и забивать голы, но в это уже практически не верится.

Более вероятно, что «Фиорентина» постарается избавиться от проблемного россиянина. Во Флоренции не хотят платить футболисту большую зарплату, ведь он почти не играет. «Фиалки» платят ему 1,8 млн евро в год. В клубе только два игрока зарабатывают больше. Ходят слухи, что Кокориным интересуются в ОАЭ, но самый реалистичный сценарий – возвращение на родину. Конечно, в топ-клубах его уже никто не ждёт и таких денег, как раньше, платить не будут, но команду нижней части турнирной таблицы РПЛ Александр мог бы усилить. «Урал», «Уфа» и «Химки» его контракт вряд ли потянут. Возможно, это будет «Арсенал», ведь в Туле хотели видеть Кокорина ещё два года назад. Очевидно, что большая карьера яркого форварда закончена. Плохая физическая подготовка и сложный характер закрывают ему дорогу в серьёзные команды. Какое-то время Кокорин ещё поиграет, но раннее завершение карьеры – наиболее очевидный сценарий.

Павел Мамаев

После разрыва контракта с «Краснодаром» у Мамаева ушла неделя, чтобы трудоустроиться в «Ростове». На тот момент главный тренер дончан Валерий Карпин поверил в недавнего заключённого. На матчи первого круга его не успели заявить, поэтому дебют случился лишь в марте 2020 года с ЦСКА. Мамаеву хватило всего четырёх минут после выхода на поле, чтобы забить победный мяч в ворота «армейцев». Дальше Павел пропускал матчи с «Локо» и «Сочи», но стоило ему появиться в следующей игре против «Арсенала» – ещё один гол, причём забитый на первой минуте. Больше в том сезоне результативными действиями Мамаев не отличался.

Сезон-2020/21 начинался многообещающе – гол «Тамбову» и ассист в игре с «Уфой». Осенью Павла мучили травмы, из-за которых он пропустил много матчей. Особенно болезненным оказался разрыв ахиллова сухожилия – четыре месяца без футбола. За весь прошлый сезон Мамаев провёл 13 матчей. В сезоне-2021/22 дела идут ещё хуже – в 18 турах на счету футболиста только 6 матчей и 0 результативных действий. 31 декабря контракт Павла заканчивается. Ему остаётся две недели быть в статусе игрока «Ростова». В настоящий момент Павел реабилитируется после операции. По словам девушки Мамаева, операция помогла устранить то, что вызывало боль.

33-летний игрок находится в поисках новой команды. Интерес к нему проявляли «Химки», но официальных предложений не было. Подмосковный клуб действительно зимой будет усиливаться форвардами, но нет никакой конкретики о будущих трансферах. Бывшая жена Алана считает, что после ухода из «Ростова» Мамаев не найдёт себе новый клуб. «Думаю, его футбольная карьера уже закончена», – заявила Алана. Учитывая травму, возраст и нестабильность Мамаева, следующий контракт будет недолгим и последним. Как и в случае с Кокориным, команды второй восьмёрки РПЛ – самый очевидный вариант продолжения карьеры.

Владислав АВРАМЕНКО