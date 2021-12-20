Футбольная Россия: Самый длинный перелёт на игру в истории российского футбола

Пока отечественный футбол уходит на долгий зимний перерыв, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» начинает цикл статей «Футбольная Россия» — про историю, географию и культуру российского футбола.

Трудно сказать, что думал любой игрок, который уже с десяток часов летал на игры через нашу безразмерную Родину, с одного конца страны — на другой. Может, вспоминал философские строки о том, что «в России нельзя доехать до конца». Может, по классике, на время увлекался литературой. Но дело не в этом. Летали ведь, стоит сказать, много — между городами футбольной России могут курсировать только самолёты. А раз так, то какой курс можно назвать самым длинным, а сам перелёт — рекордным по длине? Сегодня мы расскажем, какое же расстояние, проделанное ради игры, можно смело назвать самым длинным для отечественного футбола.

География России: кратко

Чтобы выявить рекорд, надо хотя бы глазком наметить примерный путь. Легче всего пойти по пути меньшего сопротивления. Например, сразу вспомнить урок школьной географии из класса этак 7-го. Точнее, классические крайние точки России. Начнём с севера на юг. Да, много, но относительно всей площади нашей страны — не очень. По прямой — около 4 тысяч км. Впрочем, такая прямая может покрыть практически всю широту Европы, а отчасти — и диагональ. Так что для Старого Света — глобальная цифра.

Раз система «север-юг» нам не подходит — переходим к «запад-восток». Там цифры, естественно, куда больше, как минимум в полтора раза. Так, от Гданьского залива на западе до мыса Дежнёва на востоке — фантастические 10 тысяч км. Такое расстояние даже нет смысла переводить на альтернативную карту — это настолько много, что практически точно сравнимо с окружностью Луны! Но есть ли команды там, на географических «полюсах» России? А если есть — где их искать?

Кандидаты

Читатель, вероятно, с первых слов задумался о варианте «Балтика» — «СКА-Хабаровск». Может, даже о всё тех же калининградцах в матче, например, с клубом из Владивостока. Ну, а если мы скажем, что есть варианты интереснее?

Сначала надо определиться с клубом, так сказать, западным. Априори фиксируем калининградскую «Балтику». Но за тендер балтийцам ещё стоит побороться. С кем? – спросите вы. С одним из самых колоритных городов нашей мультикультурной страны – с Сочи. Этот город и, соответственно, клуб тоже можно определить как западный полюс относительно нашей футбольной географии, тем более что разница между вышеуказанной столицей субъекта — 20 градусов восточной долготы. Безусловно, по меркам большинства стран — это ощутимые показатели, но, как мы поняли, Россия приучила считать с широким размахом. Поэтому зафиксировали: на западе — Калининград и Сочи. Стоит сразу отметить, что Крым в расчётах не участвует.

Теперь перейдём на восток. Тут разброс также невелик, но оттого не менее интересен. Географически сейчас мы должны говорить о клубах из Заполярья, но по естественным причинам опустим взгляд ниже по карте. Из вариантов — Хабаровск, Владивосток, Сахалин и (вспоминайте!) Находка. Над названием клуба, кстати, на востоке особо не задумываются — все клубы, кроме находкинского «Океана», одноимённые с городом! Вот теперь можно ближе к делу.

Самый длинный перелёт в России — пятая часть экватора

Теперь, после определения кандидатов, стоит переходить к расчётам расстояния. Но вот незадача — все значения практически одинаковые! Вплоть до пары километров. Причём, какой бы маршрут мы не взяли — цифры примерно одни и те же. Вот уж плотная конкуренция! Но нас это не устраивает, поэтому счёт будем вести с точностью до километра.

Так, от Калининграда до Хабаровска — ровные и минимальные среди нашего списка 7 тысяч км. От того же балтийского города до Южно-Сахалинска — 7 тысяч и 480 км, а до Находки, давно не играющей в российских первенствах, — внимание! — 7 тысяч и 431 км. Не удивляйтесь, но с берега Балтики до Владивостока чуть больше 7 тысяч и 350 км. Английская Премьер-лига позавидует такому соперничеству! Что до Сочи, то южанам лететь в тот же Южно-Сахалинск притёртые 7 тысяч 439 км. Это максимальный показатель для черноморского города-клуба.

Таким образом, в современной истории российского футбола самый длинный выезд — перелёт из Калининграда до Южно-Сахалинска. Такие игры были в уже далёком 2014 году. Летом того года сначала «Балтика» дожидалась гостей издалека, а потом «Сахалин» встречал соперников в родном Южно-Сахалинске. Невероятные 15 тысяч км в обе стороны и 9 часов разницы между городами!

Футболисты — о длительных перелётах

Однако какими бы перелёты ни казались тяжёлыми, человек, а уж тем более футболист, привыкает ко всему, особенно если перелёты на тысячи километров становятся делом рутинным. Организм адаптируется, джетлаг пропадает. Вот, например, что нам об этом рассказывает Павел Степанец — игрок, объездивший футбольную Россию вдоль и поперёк. Его путь простирался от «Балтики» до владивостокского «Луча».

«Обычный перелёт из Владивостока в Москву в среднем длится 9:15 (от Москвы до Калининграда — 2 часа. — Прим. ред.), потом ожидание в аэропорту, а дальше всё зависит от того, в какой город надо лететь. Самое сложное во время полёта — это чем-то себя занять в самолёте. Кто-то читает книги, кто-то смотрит фильмы. Сериал можно, кстати, посмотреть за один перелёт. Кто-то играет в карты, кто-то просто спит, но для этого уже надо не спать ночью перед вылетом. Я лично перепробовал всё. Самое главное — это настрой. Не сказал бы, что было как-то особенно тяжело. Наоборот, как-то интересно. Да и привыкнуть, конечно, можно ко всему, а если жаловаться постоянно — то легче точно не станет», — признаётся Степанец.

Однако одной из проблем таких перелётов становится невозможность правильно выстроить тренировочный цикл. Об этом говорили, говорят и, скорее всего, будут говорить многие тренеры и игроки ФНЛ. Всё, что успеваешь, — это перелететь и восстановиться. Времени на полноценную тренировку, по признанию многих игроков, действительно не хватает. Впрочем, это издержки размеров страны, а о них — в следующий раз. Ведь как же она необъятна! Хотя, самую длинную футбольную дорогу страны мы всё же, кажется, сегодня слегка «приобняли»

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Марсель АРЗУМАНЯН