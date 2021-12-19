​Сотрудник «Зенита» был задержан за вождение в состоянии опьянения

Игорь Дайнеко, который является администратором питерского «Зенита», в ночь с пятницы на субботу был задержан. Он управлял автомобилем Hyundai с явными признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщается на страничке «Дорожный инспектор» в социальной сети «В Контакте». Там же были опубликованы фотографии, на которых видно, что нарушителем является именно Игорь Дайнеко. От медицинского освидетельствования водитель отказался даже у врача, что было расценено как отказ его пройти.

Два года назад Игорь Дайнеко уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Поскольку нарушение повторное, сотруднику питерского клуба грозит уголовное дело.