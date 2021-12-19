​Объявлена повестка дня последнего собрания РПЛ в 2021 году, дефицит бюджета – одна из тем

В среду, 22 декабря, состоится последнее общее собрание РПЛ в 2021 календарном году. Оно стартует в полдень. Пресс-служба РПЛ анонсировала мероприятие, рассказав о пяти вопросах, которые были включены в повестку дня.

На собрании будет рассмотрен вопрос распределения доходов между клубами РПЛ от телевизионных и коммерческих прав в текущем сезоне. Также участники обсудят дефицит бюджета АФК «РПЛ».

Кроме того, в процессе собрания будут рассмотрены варианты с датами проведения матчей 22-го тура Премьер-лиги, которые в интересах сборной России должны быть перенесены. Национальная команда, как известно, в конце марта примет участие в стыковых играх за право сыграть на чемпионате мира.

Также в повестке дня значится рассмотрение предложений по изменениям в регламент РФС по разрешению споров и в ряд других регламентов, а также предложения по РФС по интеграции Национального центра спортивного арбитража.