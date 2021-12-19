​Титов: «Промес возвращался в чемпионский «Спартак», но теперь это середняк»

Известный в прошлом футболист «Спартака» Егор Титов высказался по поводу форварда Куинси Промеса, вернувшегося в московский клуб почти год назад. Слова Титова приводит «Комсомольская правда».

«Он ехал сюда с огромной надеждой увидеть тот же «Спартак», из которого уезжал. А кого здесь нашел из чемпионского состава? Только Джикию и Зобнина», - сказал Титов. Экс-капитан «красно-белых» отметил, что сегодняшний «Спартак» значительно уступает «Спартаку» 2017 года по уровню. По словам Титова, сегодня даже по меркам чемпионата России москвичи являются середняком.

Если брать сезон 2021/2022, то 29-летний Куинси Промес провёл за «Спартак» 19 матчей. В них голландский нападающий записал на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу на партнёра.