На радаре питерского «Зенита» находится 20-летний бразильский нападающий Юри Алберто, который выступает за «Интернасьонал». Агент футболиста Андре Кьюри прокомментировал интерес к своему клиенту для корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева.

«Интерес от «Зенита» к Алберто есть, как и от множества других команд. Однако ни одного официального предложения в клуб из России не приходило. Не стоит торопить события», - высказался Кьюри.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего Юри Алберто в 12 миллионов евро. В 55 матчах текущего сезона форвард забил 19 голов и отдал 4 голевых паса.

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