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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский: «С Ваноли «Спартак» способен достойно выступить»

19 Декабря 2021 • 14:26 Комментировать

Известный артист Михаил Боярский, который является болельщиком «Зенита», высказался по поводу смены главного тренера в «Спартаке» - на неделе Паоло Ваноли возглавил команду вместо Руя Витории.

«Тренер сказал, что с игроков снимет семь шкур и будет их дрессировать. С таким тренером «Спартак» способен достойно выступить», - высказался Боярский для «Спорт-Экспресса». Артист отметил, что «красно-белые» останутся главным соперником его любимого «Зенита».

Напомним, что Паоло Ваноли подписал со «Спартаком» контракт до конца сезона 2022/2023. Договор предусматривает возможность продления ещё на один год.

На зимнюю паузу «Спартак» ушёл на девятой строчке в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Михаил Боярский Паоло Ваноли
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