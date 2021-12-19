Новиков считает, что для борьбы с «Зенитом» «Динамо» нужно усиливаться

Экс-тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что для борьбы с «Зенитом» за титул чемпиона России московской команде нужно усиливаться. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Также Новиков отметил, что усиление «динамовцам» нужно и для еврокубков. По словам тренера, клубу нужен нападающий высокого уровня и футболист в центральную часть поля.

Напомним, что после 18 сыгранных туров чемпионата России «Динамо» располагается на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Сандро Шварца отстаёт на два зачётных балла.

На прошлых выходных «Динамо» и «Зенит» проводили очный матч в Москве – он завершился вничью со счётом 1:1.