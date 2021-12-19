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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новиков считает, что для борьбы с «Зенитом» «Динамо» нужно усиливаться

19 Декабря 2021 • 13:58 Комментировать (1)

Экс-тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что для борьбы с «Зенитом» за титул чемпиона России московской команде нужно усиливаться. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Также Новиков отметил, что усиление «динамовцам» нужно и для еврокубков. По словам тренера, клубу нужен нападающий высокого уровня и футболист в центральную часть поля.

Напомним, что после 18 сыгранных туров чемпионата России «Динамо» располагается на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Сандро Шварца отстаёт на два зачётных балла.

На прошлых выходных «Динамо» и «Зенит» проводили очный матч в Москве – он завершился вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кирилл Новиков
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Tihon-Aronov
19 Декабря 2021 в 14:42
Прежде всего Динамо нужен сильный центральный защитник, поскольку Бальбуэна и Ордец слишком неповоротливы, а Евгеньев, из которого мог бы быть толк, задвинут. Не помешал бы и классный опорник(Моро явно недотягивает) и 1-2 сильных атакующих фланговых игроков.
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