​Колосков: «Десант Ваноли разорит хозяина «Спартака» и улетит через год»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС, прокомментировал назначение Паоло Ваноли тренером в «Спартаке». Колосков выразил надежду на то, что итальянец сможет добиться успеха в России, хотя отметил, что выбор в пользу Ваноли является лотереей.

Колоскова огорчает, что Паоло Ваноли привезёт с собой сразу нескольких специалистов.

«Печалит, что Ваноли привёл с собой ещё четыре человека. Для чего эти десанты здесь? Вот они сейчас здесь всё почистят, разорят хозяина «Спартака» и улетят через год. И опять всё начнётся заново», - посетовал Колосков, давая комментарий для sport24.

Вячеслав Колосков считает, что в штабы иностранных тренеров должны находиться россияне, чтобы они перенимали опыт.

Почётный президент РФС понимает, почему клубы делают ставку на иностранцев, посетовав на уровень современной тренерской школы в России, судя по результатам в еврокубках.

«Поэтому и важно ставить наших специалистов в штабы иностранцев - чтобы они учились европейским требованиям футбола», - высказался Колосков.