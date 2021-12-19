​«Смешно, честно говоря»: Смородская высказалась о задачах Ваноли в «Спартаке»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», ответила на вопрос, осуществимы ли задачи Паоло Ваноли в «Спартаке» на вторую часть сезона.

Напомним, что в пятницу генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков озвучил следующие задачи: финиш в еврокубковой зоне чемпионата и попадание в финал национального кубка. Что до Лиги Европы, то Мележиков сказал, что задача уже была выполнена («Спартак» оказался в 1/8 финала), но руководители «красно-белых» сочтут на успех выход в четвертьфинал.

«Нет, я в это не шибко верю. Вообще, никак не хотела бы это комментировать. Дай им Бог удачи! Смешно, честно говоря», - комментарий Смородской по поводу осуществимости задач Ваноли приводит «Спорт-Экспресс».