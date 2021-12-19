​Комбаров оценил задачи, которые «Спартак» поставил перед Ваноли

В пятницу Паоло Ваноли был назначен главным тренером «Спартака». Генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков на пресс-конференции сообщил, что перед тренером стоит задача по финишу в зоне еврокубков РПЛ и выходу в финал Кубка России. Что касается Лиги Европы, то Мележиков подчеркнул, что задача по выходу в плей-офф уже была выполнена, но в клубе посчитают успехом, если «Спартак» пройдёт стадию 1/8 финала.

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров назвал задачи Паоло Ваноли нормальными и выполнимыми.

«Смотрите, как «Спартак» сыграл в групповом раунде Лиги Европы. Давайте от этого оттолкнёмся и зададим вопрос - возможно ли выполнить поставленные задачи? Думаю, ответ очевиден. Всё возможно», - слова Комбарова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

На зимние каникулы «Спартак» ушёл на девятой позиции в таблице Премьер-лиги России.