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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Комбаров оценил задачи, которые «Спартак» поставил перед Ваноли

19 Декабря 2021 • 12:20 Комментировать

В пятницу Паоло Ваноли был назначен главным тренером «Спартака». Генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков на пресс-конференции сообщил, что перед тренером стоит задача по финишу в зоне еврокубков РПЛ и выходу в финал Кубка России. Что касается Лиги Европы, то Мележиков подчеркнул, что задача по выходу в плей-офф уже была выполнена, но в клубе посчитают успехом, если «Спартак» пройдёт стадию 1/8 финала.

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров назвал задачи Паоло Ваноли нормальными и выполнимыми.

«Смотрите, как «Спартак» сыграл в групповом раунде Лиги Европы. Давайте от этого оттолкнёмся и зададим вопрос - возможно ли выполнить поставленные задачи? Думаю, ответ очевиден. Всё возможно», - слова Комбарова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

На зимние каникулы «Спартак» ушёл на девятой позиции в таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Комбаров Паоло Ваноли
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