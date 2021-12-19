​Журналист рассказал, когда «Зенит» предложит контракт Ракицкому

Действующий контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» истекает по завершению текущего сезона. Агент украинского игрока уже успел сообщить, что если питерский клуб не выйдет с предложением к январю, то Ракицкий подпишет контракт с другим клубом.

По данным журналиста Максима Алланазарова, которыми он поделился в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!», «Зенит» сделает предложение Ярославу Ракицкому в январе.

Ярослав Ракицкий перебрался в «Зенит» из донецкого «Шахтёра» в начале 2019 года. С тех пор украинец провёл за питерцев 107 матчей, в которых записал на свой счёт 7 голов и 11 результативных передач.