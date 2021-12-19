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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко близок к завершению карьеры

19 Декабря 2021 • 10:59 Комментировать

37-летний защитник Андрей Ещенко задумался о завершении игровой карьеры. Об этом сообщается на страницах Metaratings.ru. Футболист может объявить о своем решении до начала январского тренировочного сбора «красно-белых».

Если Ещенко повесит бутсы на гвоздь, руководство предложит ему работу в системе клуба.

В составе «народной команде» Андрей выступает с 2016 года. Вместе со «Спартаком» он становился чемпионом российской Премьер-лиги.

На зимний перерыв московский коллектив ушел на девятом месте в турнирной таблице. На этой неделе в клубе заменили тренера – вместо Руя Витории с командой будет работать Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Ещенко
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