Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что на проблемы российского футбола должны обратить внимание на самом высоком уровне руководства страны.

Давая комментарий по поводу ситуации в «Спартаке», Ловчев отметил, что в настоящий момент серьёзные проблемы переживают и другие клубы России.

«Не только «Спартак» сегодня в таком загоне находится. Посмотрите, что в ЦСКА произошло – Ивица Олич нам всё объяснил – посмотрите, что с «Локомотивом» сделали! Надо РФС, а может даже Кремлю, задуматься о том, что с главным спортом мира творят в нашей стране», - высказался Ловчев в TikTok.