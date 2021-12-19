Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ловчев предлагает Кремлю вмешаться в футбол видео

19 Декабря 2021 • 10:53 Комментировать (13)

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что на проблемы российского футбола должны обратить внимание на самом высоком уровне руководства страны.

Давая комментарий по поводу ситуации в «Спартаке», Ловчев отметил, что в настоящий момент серьёзные проблемы переживают и другие клубы России.

«Не только «Спартак» сегодня в таком загоне находится. Посмотрите, что в ЦСКА произошло – Ивица Олич нам всё объяснил – посмотрите, что с «Локомотивом» сделали! Надо РФС, а может даже Кремлю, задуматься о том, что с главным спортом мира творят в нашей стране», - высказался Ловчев в TikTok.

 

@evgeniy_lovchev

Федун - «Спартак» это не игрушка!!!##ловчев ##спартакмосква ##новыйтренерспартака ##федунспартакмосква

 оригинальный звук - Evgeniy_Lovchev

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Ловчев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (11)
Регистрация
Рейтинг комментариев
АнтиУкр
19 Декабря 2021 в 12:05
Страница с махровыми ТРОЛЛЯМИ
Ne gusta ,
crocodile
Милка
Underdog !
КТО ОНО ? ....<...>
crocodile
19 Декабря 2021 в 12:09
донецкое махровое палатенце, ты лучче скажи, куды пропал на несколько дней сразу опосля того, как появилась возможность видеть, хто шо лайкает?)
в Мелан йездил?
AndrewS
19 Декабря 2021 в 11:59
Надо срочно принять Постановление ЦК КПСС "О мерах по дальнейшему...". К сожалению, Ловчев и иже с ним так до сих пор в прошлом и живут. А в "Спартаке" - бардак, да...
АнтиУкр
19 Декабря 2021 в 11:48
У этого престарелого деда уже старческий маразм ,как он ведёт себя на передачах, адекватностью не назовёшь...
Underdog !
19 Декабря 2021 в 11:50
Давай,ставь себе лайки со своих левых аккаунтов))) не стесняйся. Первую же свою матрёшку расчехлил))) давай расчехляй остальные
crocodile
19 Декабря 2021 в 12:06
Мокцим, шо такоэ.
хде оцтальная сиамецкая симейка?)
давай-ка в натурэ поттягивай сюды усю родню, а то жеш охторетет тиряеш.
однокват размноженный)
АнтиУкр
19 Декабря 2021 в 12:09
3aдp0т ,это твоё второе призвание ,как тебе живётся в лайне? <...>
crocodile
19 Декабря 2021 в 12:12
судя по 7ми акавунтов, ты сибя уже так задрачив, шо Ульяну закоротило.
и как жыш ей жывецца в роскоши донецкага падвала?)
Баден
19 Декабря 2021 в 11:39
Да он просто с утра уже упоротый...
Какой нахрен Кремль? Такие вещи вслух не произносят!..
Underdog !
19 Декабря 2021 в 11:13
При чем тут власти? Футбол должен быть независимым. Нужно просто развивать продукт,чтобы его хотелось купить
fishingman65
19 Декабря 2021 в 11:05
Не надо отождествлять пару полу мертвых московских клубов со всем российским футболом. И Кремлю не надо вмешиваться в футбол. Пусть лучше своими прямыми обязанностями занимаются - в стране бардак.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
11:33 · Россия. Премьер-лига
​Журналист рассказал, когда «Зенит» предложит контракт Ракицкому
10:59 · Россия. Премьер-лига
Ещенко близок к завершению карьеры
10:53 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев предлагает Кремлю вмешаться в футбол 13 видео
10:45 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев обратился к Федуну и его жене 1 видео
10:13 · Россия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на смену главного тренера в «Спартаке»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА: «Руководство «Спартака» издевается над командой»
18 Декабря
22:09 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов сказал, что не хотел бы возглавить «Спартак» 3
20:45 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Динамо» признали Макарова лучшим игроком в декабре 1
19:20 · Россия. Премьер-лига
​Министр спорта России прокомментировал введение Fan ID 4
17:44 · Россия. Премьер-лига
​Розанов посмертно награждён призом «Золотой голос» 1
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Генич признан лучшим комментатором Евро-2020
16:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Жуниора Алонсо высказался об интересе «Краснодара»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Кабрала подтвердил интерес со стороны «Зенита» 2
15:32 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил о возвращении Боженова официально
14:23 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Я готов умереть за «Ростов» 1
Все новости
Рекомендуем