Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу очередной смены главного тренера в клубе.

«Когда человек сменяет 16-17 тренеров в команде, он должен понимать, что он ничего не понимает в футболе. Потому что так не бывает.

У меня просто просьба – Леонид Арнольдович, Зарема, прекратите издаваться над «Спартаком»!» - высказался Ловчев в TikTok.

«Мы не знаем Паоло Ваноли. То, что он работал с Антонио Конте, это не характеристика тренера. Остановитесь! Дайте какому-то тренеру поработать. Заколебали вы уже весь наш футбол спартаковский», - заявил ветеран «красно-белых».

Напомним, что Паоло Ваноли был представлен как главный тренер «Спартака» в пятницу.