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​Ловчев обратился к Федуну и его жене видео

19 Декабря 2021 • 10:45 Комментировать (1)

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу очередной смены главного тренера в клубе.

«Когда человек сменяет 16-17 тренеров в команде, он должен понимать, что он ничего не понимает в футболе. Потому что так не бывает.

У меня просто просьба – Леонид Арнольдович, Зарема, прекратите издаваться над «Спартаком»!» - высказался Ловчев в TikTok.

«Мы не знаем Паоло Ваноли. То, что он работал с Антонио Конте, это не характеристика тренера. Остановитесь! Дайте какому-то тренеру поработать. Заколебали вы уже весь наш футбол спартаковский», - заявил ветеран «красно-белых».

@evgeniy_lovchev

Федун - «Спартак» это не игрушка!!!##ловчев ##спартакмосква ##новыйтренерспартака ##федунспартакмосква

 оригинальный звук - Evgeniy_Lovchev

 

Напомним, что Паоло Ваноли был представлен как главный тренер «Спартака» в пятницу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Леонид Федун Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
alexfreddy
19 Декабря 2021 в 10:50
верно не в тренере дело а средненьких игроках нет даже лидера в команде
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