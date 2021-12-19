Аршавин отреагировал на смену главного тренера в «Спартаке»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о смене главного тренера в «Спартаке». На этой неделе «красно-белые» уволили португальца Руя Виторию и назначили итальянца Паоло Ваноли, подписав с ним контракт на 1,5 года.

«Мне трудно это оценить. Немного странно выглядит со стороны. Но кто приглашал его, наверное, уверены в нем», - поведал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Официально о назначении 49-летнего итальянца было объявлено в пятницу, 17 декабря. Стоит отметить, что это первая для него самостоятельная работа в качестве главного тренера. Ранее он работал помощником в тренерском штабе Антонио Конте.