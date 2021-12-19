Ветеран ЦСКА: «Руководство «Спартака» издевается над командой»

Ветеран московского ЦСКА, а ныне футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился мнением о смене главного тренера в столичном «Спартака». «Красно-белые» отправили в отставку португальца Руя Виторию, проработавшего всего полгода с командой, а на освободившееся место пригласили малоизвестного итальянца Паоло Ваноли.

«Неправильно решил «Спартак» с отставкой. Нельзя такие вещи делать с командой. Руководство просто издевается. Очень жаль «Спартак», - приводит слова ветерана Rusfootball.

Контракт с Ваноли рассчитан до лета 2023 года. Для 49-летнего итальянца это первый опыт работы главным тренером. До переезда в чемпионат России он трудился ассистентом Антонио Конте.