​Тихонов сказал, что не хотел бы возглавить «Спартак»

В начале ноября Андрей Тихонов покинул должность главного тренера «Астаны». С тех пор 51-летний российский специалист находится без клуба.

Между тем, у Андрея Тихонова спросили, какой бы клуб он хотел возглавить.

«Тяжёлый вопрос. Но не «Спартак» точно. Потому что это очень тяжело», - ответ Тихонова с фестиваля футбола в Норильске приводится в телеграм-канале «Футбольные темы».

Стоит отметить, что Андрей Тихонов в своё время выступал за «Спартак» как футболист. Позже он входил в тренерский штаб «красно-белых».

Добавим, что накануне главным тренером «Спартака» стал итальянец Паоло Ваноли.