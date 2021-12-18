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​Тихонов сказал, что не хотел бы возглавить «Спартак»

18 Декабря 2021 • 22:09 Комментировать (2)

В начале ноября Андрей Тихонов покинул должность главного тренера «Астаны». С тех пор 51-летний российский специалист находится без клуба.

Между тем, у Андрея Тихонова спросили, какой бы клуб он хотел возглавить.

«Тяжёлый вопрос. Но не «Спартак» точно. Потому что это очень тяжело», - ответ Тихонова с фестиваля футбола в Норильске приводится в телеграм-канале «Футбольные темы».

Стоит отметить, что Андрей Тихонов в своё время выступал за «Спартак» как футболист. Позже он входил в тренерский штаб «красно-белых».

Добавим, что накануне главным тренером «Спартака» стал итальянец Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
alexfreddy
19 Декабря 2021 в 00:07
не тот калибр для тренера есть значительно сильнее
779
18 Декабря 2021 в 22:36
Да, Андрей, не надо.
Таким же гениальным игроком ты был, каким и бездарным тренером, к сожалению, ты оказался.
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