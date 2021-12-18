​Фанаты «Динамо» признали Макарова лучшим игроком в декабре

Фанаты московского «Динамо» признали полузащитника Дениса Макарова лучшим игроком команды в декабре. Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

В декабре «Динамо» провело два матча в чемпионате России. Сначала команда Сандро Шварца со счётом 2:0 обыграла «Уфу», а затем сыграла вничью с «Зенитом» - 1:1. В первом случае Макаров отметился голом и результативной передачей, а во втором – начал результативную атаку своей команды.

Всего в сезоне 2021/2022 Денис Макаров забил 4 гола и отдал 4 голевых паса в 17 матчах. «Динамо» на зимние каникулы ушло на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.