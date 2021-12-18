Футбольный эксперт Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Юрия Жиркова в «Нижний Новгород».

«В принципе, в нашем футболе всё возможно. Состоится переход или нет - посмотрим. Вообще Юрий не склонен к набору веса и всегда находится в одной форме. Мастерство его известно. Возможно, он не сможет играть весь матч, но тайм-полтора вытерпит и поможет команде. Если у «Нижнего Новгорода» левый фланг проблемный, то Жирков станет усилением. Как по мне, то надо, конечно, своих воспитанников продвигать, молодых и дерзких. Всё-таки приходить к кандидатуре Юрия опасно, учитывая, что он не играл долгое время.

Насколько дружба Александра Кержакова и Юрия Жиркова влияет на потенциальный трансфер? Я так скажу, дружба дружбой, а огонёк врознь. Кержакову отвечать за результат. Он приглашает Юрия, потому что доверяет ему, потому что считает, что он поможет клубу. Он будет настаивать на трансфере, потому что хочет добиться результата. По-другому быть не может. Главный тренер отвечает за результат. Я думаю, если переход состоится, то контракт будет до конца сезона. Захочет дальше ли Юрий играть, не знаю. Писали, что его рассматривали и «Химки», и даже ЦСКА. Возможно, работают агенты, предлагают в надежде, что кто-то согласится», - сказал Масалитин.