​Министр спорта России прокомментировал введение Fan ID

В пятницу был введён закон о Fan ID – с лета следующего года для приобретения билета на некоторые спортивные события, в том числе на матчи чемпионата России по футболу, у человека должен быть паспорт болельщика. По поводу введения закона высказался министр спорта России Олег Матыцин.

«Надеюсь, что для болельщиков это не создаст трудностей, и посещаемость не снизится. Люди поймут, что эта система вводится во благо», - сказал Матыцин журналистам.

Fan ID вводится для повышения уровня безопасности на спортивных мероприятиях, хотя некоторые группы болельщиков видят в этом попытки властей контролировать фанатскую среду.