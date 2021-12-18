​Розанов посмертно награждён призом «Золотой голос»

В субботу в Москве проходит вручение премии «Голос Спорта». Специальным призом «Золотой голос» посмертно был награждён Юрий Розанов. Об этом в «Телеграме» сообщил журналист Василий Конов.

Юрий Розанов был одним из самых известных комментаторов футбола и спорта. Его голос звучал не только в телевизионных эфирах, но даже в русской озвучке популярного симулятора FIFA. 2 марта 2021 года Юрий Розанов ушёл из жизни в возрасте 59 лет. В последние годы споривный комментатор боролся с онкологическим заболеванием.

Спасибо, Дяденька: В память о Юрии Розанове