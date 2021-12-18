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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Генич признан лучшим комментатором Евро-2020

18 Декабря 2021 • 17:23 Комментировать

В эти минуты в российской столице проходит церемония вручения премии «Голос Спорта». Константин Генич был признан лучшим комментатором Евро-2020. Об этом в своём телеграм-канале K/On/Off сообщает журналист Василий Конов.

Стоит сказать, что Константин Генич является одним из наиболее известных футбольных комментаторов в России.

Чемпионат Европы 2020 года проходил летом текущего года. Турнир был сдвинут на один год из-за влияния пандемии коронавируса. Трофей Евро-2020 завоевала сборная Италии, которая в финале по пенальти обыграла Англию на поле стадиона «Уэмбли».  

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Константин Генич
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