​Генич признан лучшим комментатором Евро-2020

В эти минуты в российской столице проходит церемония вручения премии «Голос Спорта». Константин Генич был признан лучшим комментатором Евро-2020. Об этом в своём телеграм-канале K/On/Off сообщает журналист Василий Конов.

Стоит сказать, что Константин Генич является одним из наиболее известных футбольных комментаторов в России.

Чемпионат Европы 2020 года проходил летом текущего года. Турнир был сдвинут на один год из-за влияния пандемии коронавируса. Трофей Евро-2020 завоевала сборная Италии, которая в финале по пенальти обыграла Англию на поле стадиона «Уэмбли».