Агент Жуниора Алонсо высказался об интересе «Краснодара»

Парагвайский защитник Жуниор Алонсо, права на которого принадлежат бразильскому «Атлетико Минейро», не ходит в сферу интересов «Краснодара». Об этом поведал представитель игрока Диего Серрати.

«Переговоры с «Краснодаром»? Нет ничего подобного. Интересен ли «Краснодару» Жуниор? Насколько я знаю, нет», - передает слова агента Sport24.

В прошедшем сезоне защитник поучаствовал в 50 матчах за «Атлетико Минейро» и записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Алонсо является игроком сборной Парагвая. В футболке национальной команды он сыграл 44 поединка.