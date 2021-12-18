​Когда «Спартак» уволит Паоло Ваноли

В пятницу «Спартак» представил нового главного тренера – команду, как и ожидалось, принял Паоло Ваноли. Самое время порассуждать о том, когда московский клуб уволит итальянского специалиста. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делает свой прогноз.

Ситуация с тренерами в «Спартаке» давно стала поводом для шуток. Слишком уж часто в московском клубе происходят перемены на тренерском мостике. В последние годы «красно-белые» раз за разом выбирают новый курс с большими надеждами на нового специалиста, но итог всегда один – увольнение. Вопрос в том, когда это увольнение произойдёт. Руй Витория, например, среди постоянных тренеров в новой истории «Спартака» проработал меньше всех – полгода. Португальцу пришлось работать в сложнейших условиях. Скандальные публикации Заремы Салиховой, внезапный уход Дмитрия Попова с должности спортивного директора в самом начале сезона, постоянное напряжение между фанатами и клубом с критикой Леонида Федуна, отсутствие качественных трансферов… Едва ли даже топовые тренеры в таких условиях добились бы чего-то. Но в «Спартаке» логика не работает. Трудно не согласиться с Василием Уткиным, который на днях сказал, что «Спартак» управляется гормонально. Очень уж точную формулировку выдал известный журналист.

И вот «Спартак» снова берёт новый курс, делая ставку на Паоло Ваноли. Ранее он был ассистентом Антонио Конте в «Челси» и в «Интере». Сам по себе факт работы со статусным специалистом не делает Паоло Ваноли тренером высокого уровня. С другой стороны, нельзя говорить о том, что Паоло Ваноли слабый тренер. Никто ведь не видел его в деле – в Москве итальянец только начинает самостоятельную тренерскую карьеру в клубе. Пока что можно говорить лишь о том, что «Спартак» делает выбор по принципу «пальцем в небо». Быть может, «красно-белые» просто зацепились за воспоминания о Массимо Каррере – итальянце, который тоже входил в штаб Антонио Конте и начал самостоятельный путь как раз в «Спартаке». Как мы помним, Каррера принёс «красно-белым» первый титул чемпиона России за 16 лет.

Мы пока не можем знать, хороший или плохой тренер Паоло Ваноли. Вопрос в том, насколько это важно, ведь проблемы «Спартака» не сосредоточены на выборе тренера – они гораздо глубже. На сегодняшний день у московского клуба нет спортивного директора и, как следствие, спортивный сектор не сформирован. Клуб обещает исправить это – уже на днях мы должны узнать фамилии. Понятно, что это будут иностранные специалисты, но это не является гарантом быстрого успеха. За примерами далеко ходить не нужно – посмотрите на «Локомотив», где под конец года начался лютый бардак.

Паоло Ваноли назначен, новый спортивный директор и его команда вот-вот придут. В стане фанатов «Спартака» вроде бы есть повод для оптимизма, но… Леонид Федун. Чтобы вывести «красно-белых» на новый уровень, важен симбиоз владельца клуба и спортивного директора – они должны находиться на одной волне, особенно в вопросах трансферов. Готов ли Федун подписывать качественных игроков для «Спартака», которых будет находить спортивный директор? Трансферы последних лет наводят на мысль, что нет. А с сегодняшним составом конкурировать с «Зенитом» на турнирной дистанции «Спартак» не сможет. Это факт.

В пятницу на пресс-конференции Евгений Мележиков красиво говорил о том, что «Спартак» уже подписал двух игроков, а третий трансфер близок. Москвичи подписали талантливого вратаря Илью Свинова и хавбека Даниила Хлусевича. С такими трансферами «красно-белые» могут решать задачу по финишу в топ-5 РПЛ, попаданию в Лигу конференций, но не более того. Чтобы бороться за золотые медали чемпионата России - а именно такую задачу должен ставить перед собой клуб - нужны сделки другого порядка. Учитывая политику Леонида Федуна, совсем не верится, что такие сделки возможны. А что это значит? Это значит, что Паоло Ваноли обречён на увольнение. С таким составом даже Юрген Клопп не сделает «Спартак» чемпионом, но в московском клубе, как мы уже сказали, логика не работает. Нет результата – до свидания. И не важно, что больших побед в таких условиях не может быть в принципе.

Подводя итог под рассуждениями, делаем вывод – у Паоло Ваноли почти нет шансов отработать контракт, рассчитанный до конца сезона 2022/2023. Итальянца наверняка уволят в 2022 году – либо по завершению текущего сезона (если весной всё будет совсем плохо), либо после плохого старта следующего сезона. В последние годы в «Спартаке» по традиции увольняют тренеров осенью-зимой. Видимо, именно в этот период в клубе начинают играть гормоны. Так что второй вариант вероятнее.

Алексей Антоненко