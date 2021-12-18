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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кабрала подтвердил интерес со стороны «Зенита»

18 Декабря 2021 • 15:40 Комментировать (1)

Форвард швейцарского «Базеля» Артур Кабрал действительно находится в сфере интересов петербургского «Зенита». Об этом рассказал агент футболиста Паулу Питомбейра.

«Это правда. «Зенит» интересуется Кабралом», - рассказал агент в разговоре с корреспондентом «РИА Новости».

Бразильский бомбардир защищает цвета команды из Базеля с 2019 года. Он является лучшим голеадором текущего розыгрыша Лиги конференций. Кабрал отметился 13 забитыми мячами в 12 встречах. Кроме того, на его счету 14 результативных ударов в 17 матчах чемпионата Швейцарии.

Бразилец может заменить в российском клубе Сердара Азмуна, которого сватают во французский «Лион».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артур Кабрал
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
superzina
18 Декабря 2021 в 19:12
Главный вопрос : способен ли "лучший бомбардир Лиги Конференций ( всего лишь третьего турнира в Европе ) " помочь Зениту решить Задачу " 1/8 ЛЧ минимум" .
Кмк - нет , не способен .
Для РПЛ , как ее оценил Федун : «Россия является футбольным лилипутом» , как замена Азмуну вариант реальный ,
но не более .
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