Форвард швейцарского «Базеля» Артур Кабрал действительно находится в сфере интересов петербургского «Зенита». Об этом рассказал агент футболиста Паулу Питомбейра.
«Это правда. «Зенит» интересуется Кабралом», - рассказал агент в разговоре с корреспондентом «РИА Новости».
Бразильский бомбардир защищает цвета команды из Базеля с 2019 года. Он является лучшим голеадором текущего розыгрыша Лиги конференций. Кабрал отметился 13 забитыми мячами в 12 встречах. Кроме того, на его счету 14 результативных ударов в 17 матчах чемпионата Швейцарии.
Бразилец может заменить в российском клубе Сердара Азмуна, которого сватают во французский «Лион».
Кмк - нет , не способен .
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но не более .
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