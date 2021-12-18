Агент Кабрала подтвердил интерес со стороны «Зенита»

Форвард швейцарского «Базеля» Артур Кабрал действительно находится в сфере интересов петербургского «Зенита». Об этом рассказал агент футболиста Паулу Питомбейра.

«Это правда. «Зенит» интересуется Кабралом», - рассказал агент в разговоре с корреспондентом «РИА Новости».

Бразильский бомбардир защищает цвета команды из Базеля с 2019 года. Он является лучшим голеадором текущего розыгрыша Лиги конференций. Кабрал отметился 13 забитыми мячами в 12 встречах. Кроме того, на его счету 14 результативных ударов в 17 матчах чемпионата Швейцарии.

Бразилец может заменить в российском клубе Сердара Азмуна, которого сватают во французский «Лион».