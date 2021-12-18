«Ростов» посредством своего официального сайта отрапортовал о возвращении 21-летнего Кирилла Боженова. Защитник первую половину сезона-2021/2022 провел в аренде за подмосковные «Химки».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России перспективный футболист провел 11 поединков, в которых получил четыре желтые карточки.

По итогам 18 туров российской Премьер-лиги команда из Ростова-на-Дону располагается лишь на 14-й строчке в таблице. На счету «жёлто-синих» 18 набранных баллов.

Следующий матч «Ростов» проведет против самарских «Крыльев Советов» 26 февраля 2022 года.