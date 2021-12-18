Байрамян: «Я готов умереть за «Ростов»

Армянский футболист Хорен Байрамян заявил, что готов завершить карьеру в «Ростове».

«Ростов» - мой любимый клуб, я готов умереть за него. Хотел бы завершить карьеру в «Ростове»? Если так сложится, буду только рад», - передает слова 29-летнего полузащитника «РБ Спорт».

При этом Хорен подчеркнул, что не против попробовать свои силы в Европе.

Байрамян является игроком «жёлто-синих» с 2011 года. Клуб несколько раз отправлял его в аренду. Хавбек провел по сезону в «Роторе», «Волгаре» и «Рубине».

В текущем сезоне РПЛ полузащитник сыграл 15 матчей, забил гол и отдал ассист. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.