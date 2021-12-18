Байрамян назвал лучшего российского тренера

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян высказался о бывшем наставнике команды Валерии Карпине. В настоящий момент специалист возглавляет сборную России.

«На сегодняшний день Валерией Георгиевич - лучший тренер в России. То, что он сделал для сборной и «Ростова», - бесценно», - поделился мнением армянский футболист в интервью «РБ Спорт».

Карпин занимал пост рулевого «Ростова» с 2017 по 2021 год. Летом он возглавил национальную команду России. Под его руководством сборная заняла второе место в отборочном раунде чемпионата мира-2022 и получила путевку в стыковые матчи. В первом поединке, который состоится весной, Россия на своем поле примет Польшу.