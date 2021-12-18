Агент Азмуна отреагировал на информацию о переговорах с «Лионом»

Футбольный агент Андреа Пеллегатти, который представляет интересы иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна, высказался о возможном трансфере своего клиента во французский «Лион».

«Ведет ли «Лион» переговоры по переходу Азмуна? На данном этапе я не могу прокомментировать эту информацию», - цитирует агента Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что Азмун провел успешные переговоры с руководством «Лиона». Стороны якобы согласовали трудовое соглашение до 2026 года. Сделка может быть оформлена в январе.

26-летний бомбардир выступает за петербургский коллектив с 2019 года. Его контракт с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.