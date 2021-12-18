Сёмин: «Наши тренеры ничем не хуже Ваноли»

Легенда тренерского цеха Юрий Сёмин высказался о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост рулевого столичного «Спартака». Контракт с наставником рассчитан на 1,5 года.

«Наши тренеры ничем не хуже. Почему-то считается престижным взять иностранца без опыта. Надо больше доверять своей гвардии», - поделился своим мнением Юрий Павлович в беседе с журналистом Sport24.

У руля «красно-белых» 49-летний итальянец сменил португальского тренера Руя Виторию.

Примечательно, что это первый опыт для Ваноли в качестве главного тренера. До этого он работал ассистентом Антонио Конте.