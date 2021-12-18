Агент ответил на вопрос о трансферных планах Ваноли в «Спартаке»

Агент Андреа Д’Амико, который представляет интересы нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, рассказал о трансферных планах 49-летнего специалиста.

«Поспешный вопрос. Только после нескольких встреч Ваноли поймет, насколько успешно можно начать выступать. Плюс к этому тренер будет учитывать поставленные задачи», - цитирует агента «Спорт-экспресс».

О назначении Ваноли было объявлено в пятницу, 17 декабря. Итальянец подписал с «красно-белыми» трудовое соглашение на 1,5 года.

На зимний перерыв «народная команда» ушла на девятом месте в таблице российской Премьер-лиги. В Лиге Европы «Спартак» занял первое место в своей группе и вышел в 1/8 финала.