Экс-тренер «Спартака» Гунько - о Ваноли: «Наши ожидания - наши проблемы»

Футбольный специалист Дмитрий Гунько, ранее работавший в тренерском штабе московского «Спартака», отреагировал на приход в команду нового наставника. Вместе португальца Руя Витории, уволенного несколько дней назад, тренировать «красно-белых» будет итальянец Паоло Ваноли.

«Его будут оценивать по задачам, которые озвучены, и их достижению. Наши ожидания - наши проблемы. Оценивать можно по изменению команды и игры», - передает слова тренера «Спорт-экспресс».

Контракт 49-летнего итальянца со столичным клубом рассчитан до лета 2023 года. Его годовая зарплата, если верить СМИ, составляет 1,5 миллиона евро.