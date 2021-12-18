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Экс-тренер «Спартака» Гунько - о Ваноли: «Наши ожидания - наши проблемы»

18 Декабря 2021 • 12:25 Комментировать (1)

Футбольный специалист Дмитрий Гунько, ранее работавший в тренерском штабе московского «Спартака», отреагировал на приход в команду нового наставника. Вместе португальца Руя Витории, уволенного несколько дней назад, тренировать «красно-белых» будет итальянец Паоло Ваноли.

«Его будут оценивать по задачам, которые озвучены, и их достижению. Наши ожидания - наши проблемы. Оценивать можно по изменению команды и игры», - передает слова тренера «Спорт-экспресс».

Контракт 49-летнего итальянца со столичным клубом рассчитан до лета 2023 года. Его годовая зарплата, если верить СМИ, составляет 1,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Гунько Паоло Ваноли
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Комментарии (1)
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Куляба
18 Декабря 2021 в 13:05
точняк ! )
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