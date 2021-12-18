В агентстве, представляющем интересы форварда «Нью-Йорк Сити» Мартина Кастельяноса, прокомментировали информацию о возможном переходе футболиста в «Краснодар».
«Если честно, на данный момент Россия не является для нас приоритетным вариантом, да и вообще, с нами из «Краснодара» никто не общался», - заявили в агентстве.
По информации сетевого издания «Евро-Футбол.ру», для самого Кастельяноса приоритетным вариантом является Серия А. Ряд клубов из Италии проявляют большой интерес к аргентинскому нападающему.
Сергей Румянцев
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