Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» не вёл переговоры по трансферу Кастельяноса эксклюзив

18 Декабря 2021 • 12:07 Комментировать

В агентстве, представляющем интересы форварда «Нью-Йорк Сити» Мартина Кастельяноса, прокомментировали информацию о возможном переходе футболиста в «Краснодар».

«Если честно, на данный момент Россия не является для нас приоритетным вариантом, да и вообще, с нами из «Краснодара» никто не общался», - заявили в агентстве.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.ру», для самого Кастельяноса приоритетным вариантом является Серия А. Ряд клубов из Италии проявляют большой интерес к аргентинскому нападающему.

В текущем сезоне Мартин отметился 23 забитыми мячами и девятью голевыми передачами в 36 поединках. Его трудовой договор истекает в 2025 году.

Сергей Румянцев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мартин Кастельянос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Декабря
14:23 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Я готов умереть за «Ростов»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Байрамян назвал лучшего российского тренера
13:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Азмуна отреагировал на информацию о переговорах с «Лионом»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Наши тренеры ничем не хуже Ваноли»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос о трансферных планах Ваноли в «Спартаке»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Гунько - о Ваноли: «Наши ожидания - наши проблемы» 1
12:07 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не вёл переговоры по трансферу Кастельяноса эксклюзив
11:06 · Россия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на Кварацхелию
10:18 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет купить защитника сборной Парагвая
10:12 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» нацелилось на вингера «Бока Хуниорс» 1
09:55 · Россия. Премьер-лига
В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию о трансфере Жиркова
09:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Ваноли рассказал о первой встрече тренера с игроками «Спартака»
17 Декабря
22:17 · Россия. Премьер-лига
Черчесов согласовал условия контракта с «Ференцварошем» 3
21:57 · Россия. Премьер-лига
Украинский журналист Франков: «Шахтёр» был только рад продать Мампасси» 1
20:55 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов забил свой первый гол в Турции 1
Все новости
Рекомендуем