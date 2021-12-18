В агентстве, представляющем интересы форварда «Нью-Йорк Сити» Мартина Кастельяноса, прокомментировали информацию о возможном переходе футболиста в «Краснодар».

«Если честно, на данный момент Россия не является для нас приоритетным вариантом, да и вообще, с нами из «Краснодара» никто не общался», - заявили в агентстве.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.ру», для самого Кастельяноса приоритетным вариантом является Серия А. Ряд клубов из Италии проявляют большой интерес к аргентинскому нападающему.

В текущем сезоне Мартин отметился 23 забитыми мячами и девятью голевыми передачами в 36 поединках. Его трудовой договор истекает в 2025 году.

Сергей Румянцев