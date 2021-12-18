Три клуба АПЛ претендуют на Кварацхелию

Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия, выступающий в российской Премьер-лиге за казанский «Рубин», по-прежнему находится в сфере интересов английских клубов.

Как информирует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Пит О’Рурк, сразу три представителя Премьер-лиги готовы побороться за полузащитника. Речь идет о лондонском «Вест Хэме», «Эвертоне» и «Саутгемптоне».

Трансферная стоимость Кварацхелии оценивается в 18 миллионов евро. Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.

Хвича забил один гол и отдал две результативные передачи в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.