«Краснодар» хочет купить защитника сборной Парагвая

Скауты «Краснодара» нашли усиление в бразильском чемпионате. Как сообщается на страницах «Спорт-экспресса», ряды «быков» может пополнить защитник Жуниор Алонсо, правами на которого владеет «Атлетико Минейро».

Трансферная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в семь миллионов евро. Его контракт с «Атлетико» истекает летом 2024 года.

В сезоне-2020/2021 игрок принял участие в 50 поединках на клубном уровне, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Жуниор регулярно вызывается в сборную Парагвая. Алонсо провел за национальную команду 44 поединка.