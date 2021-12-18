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«Краснодар» хочет купить защитника сборной Парагвая

18 Декабря 2021 • 10:18 Комментировать

Скауты «Краснодара» нашли усиление в бразильском чемпионате. Как сообщается на страницах «Спорт-экспресса», ряды «быков» может пополнить защитник Жуниор Алонсо, правами на которого владеет «Атлетико Минейро».

Трансферная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в семь миллионов евро. Его контракт с «Атлетико» истекает летом 2024 года.

В сезоне-2020/2021 игрок принял участие в 50 поединках на клубном уровне, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Жуниор регулярно вызывается в сборную Парагвая. Алонсо провел за национальную команду 44 поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Жуниор Алонсо
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