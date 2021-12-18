«Динамо» нацелилось на вингера «Боки Хуниорс»

Атакующий полузащитник Себастьян Вилья, выступающий в чемпионате Аргентины за «Боку Хуниорс», может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. По информации Infobae, заинтересованность в его услугах проявляет московское «Динамо».

Боссы российского клуба уже вступили в переговоры с аргентинской стороной. «Бело-голубые» готовы предложить за трансфер вингера порядка восьми миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Вилья принял участие в 27 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и одну голевую передачу. Его контракт с «Бокой» рассчитан до 2024 года.