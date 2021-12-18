В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию о трансфере Жиркова

Российские СМИ начали сватать опытного защитника Юрия Жиркова в «Нижний Новгород». На эту информацию отреагировал гендиректор клуба РПЛ Равиль Измайлов.

«Чушь какая-то. Никаких конкретных переговоров с Юрием мы не ведем», - рассказал руководитель в интервью «Спорт-экспрессу».

38-летний Жирков сейчас пребывает в статусе свободного агента. Последним его местом работы был петербургский «Зенит». Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» истек в конце июня текущего года.

До «Зенита» Юрий отметился выступлениями за «Спартак», ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи» и московское «Динамо».