Агент Ваноли рассказал о первой встрече тренера с игроками «Спартака»

Новоиспеченный наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли провел первую встречу с футболистами. Об этом в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал агент тренера Андреа Д’Амико.

«Общение прошло хорошо. Но для чего-то более продуктивного нужно встретиться на сборах», - рассказал представитель Ваноли.

49-летний специалист возглавил «красно-белых» 17 декабря. С ним был подписан контракт до середины 2023 года.

Стоит отметить, что это первый опыт работы главным тренером для Ваноли. Ранее он трудился ассистентом Антонио Конте в миланском «Интере» и лондонском «Челси».