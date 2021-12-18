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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун рассказал, сколько денег тратит ежегодно на «Спартак»

18 Декабря 2021 • 09:29 Комментировать (4)

Бизнесмен Леонид Федун, который является владельцем московского «Спартака», рассказал, сколько денег тратит ежегодно на футбольный клуб.

В эфире «Россия 24» руководитель заявил, что вместе с партнером выделяет на содержание «красно-белых» больше шести-семи миллиардов рублей в год.

В пятницу, 17 декабря, московский клуб назначил нового главного тренера. Им стал итальянец Паоло Ваноли. Он сменил у руля «народной команды» португальского специалиста Руя Виторию.

По итогам 18 туров РПЛ «Спартак» занимает лишь девятое место в таблице. В Лиге Европы «красно-белые» выиграли свою группу и завоевали путевку в 1/8 финала.

Ваноли прокомментировал назначение в «Спартак» и дал обещание болельщикам

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Diman777
18 Декабря 2021 в 10:57
А сколько денег получил с гектаров земли в Тушино не упомянул?
Рожденный в ССССР
18 Декабря 2021 в 10:41
Лёня,так ты ещё и бабки тратить не умеешь!
ILLNAT
18 Декабря 2021 в 10:33
Ужас какой...Причем тратит он такие деньжиша наредкость бестолково,нанимая непрофессиональный менеджмент,покупая игроков низкого уровня,выбирая и приглашая тренеров не понятно по каким критериям.
Короче,миллиарды каждый псу под хвост.
Уж лучше эти деньги на благотворительность потратил.Это сколько детей спасти можно было бы,вылечить их,операции сделать платные.Нет,господин Федун упорно выбрасывает миллиарды на ветер.
Ne gustа
18 Декабря 2021 в 10:20
Айненей,цыганам немытым такие дянжыща и не снились
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