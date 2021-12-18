Федун рассказал, сколько денег тратит ежегодно на «Спартак»

Бизнесмен Леонид Федун, который является владельцем московского «Спартака», рассказал, сколько денег тратит ежегодно на футбольный клуб.

В эфире «Россия 24» руководитель заявил, что вместе с партнером выделяет на содержание «красно-белых» больше шести-семи миллиардов рублей в год.

В пятницу, 17 декабря, московский клуб назначил нового главного тренера. Им стал итальянец Паоло Ваноли. Он сменил у руля «народной команды» португальского специалиста Руя Виторию.

По итогам 18 туров РПЛ «Спартак» занимает лишь девятое место в таблице. В Лиге Европы «красно-белые» выиграли свою группу и завоевали путевку в 1/8 финала.

Ваноли прокомментировал назначение в «Спартак» и дал обещание болельщикам