Федун рассказал, сколько денег тратит ежегодно на «Спартак»

Бизнесмен Леонид Федун, который является владельцем московского «Спартака», рассказал, сколько денег тратит ежегодно на футбольный клуб.
В эфире «Россия 24» руководитель заявил, что вместе с партнером выделяет на содержание «красно-белых» больше шести-семи миллиардов рублей в год.
В пятницу, 17 декабря, московский клуб назначил нового главного тренера. Им стал итальянец Паоло Ваноли. Он сменил у руля «народной команды» португальского специалиста Руя Виторию.
По итогам 18 туров РПЛ «Спартак» занимает лишь девятое место в таблице. В Лиге Европы «красно-белые» выиграли свою группу и завоевали путевку в 1/8 финала.
Ваноли прокомментировал назначение в «Спартак» и дал обещание болельщикам
Короче,миллиарды каждый псу под хвост.
Уж лучше эти деньги на благотворительность потратил.Это сколько детей спасти можно было бы,вылечить их,операции сделать платные.Нет,господин Федун упорно выбрасывает миллиарды на ветер.
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