Федун: «Россия является футбольным лилипутом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в эфире канала «Россия 24» рассказал о своих тратах и назвал Россию «футбольным лилипутом».

- Нет, я не отошел и не могу отойти, поскольку я не могу бросить клуб, поскольку содержание клуба - это достаточно большое удовольствие. То есть, мы вместе с моим партнёром тратим больше 6-7 миллиардов каждый год, чтобы просто поддерживать клуб.

Просто после ковида у меня возникли определенные проблемы со здоровьем.

Сегодня реально на футболе зарабатывают агенты. Они зарабатывают, например, до 9 миллиардов рублей агентских комиссий мы платим с российскими футбольными клубами. Для футбольных агентов это бизнес. Для всех остальных это благотворительность. Вот я сказал, что мы тратим собственные деньги, чтобы «Спартак» продолжал жить и развиваться, потому что стадион тоже построен на частные инвестиции. Сегодня только они обеспечивают продвижение команде «Спартак».

Давайте откровенно, все спрашивают: «Как так, Россия, имея 140 миллионов населения, 30 какое-то место мы занимаем по рейтингу сборных?». Надо понимать, что Россия является, пусть это будет кому-то обидно, футбольным лилипутом. Поэтому проблема не в том, что футбол плохой или хороший. У нас футбол хороший, но маленький. У нас просто маленький футбол. А без расширения массовой базы для детского футбола говорить о том, что мы будем достигать прорыва в сборной, чрезвычайно неправильно, - заявил Федун.