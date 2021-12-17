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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Задача Ваноли, как фильм «Миссия невыполнима» эксклюзив

17 Декабря 2021 • 22:42 Комментировать (1)

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал озвученные руководством «красно-белых» задачи для нового главного тренера Паоло Ваноли.

«Я сразу подумал, а если он не сможет выполнить эти задачи, то что? Задачи ставятся для того, чтобы их выполнять. Я думаю, что это просто в небо что-то брякнули для того, чтобы было о чем писать. Любая задача предполагает под собой какой-то уровень ответственности. Это просто какой-то фонтан желаний. Допустим, «Спартак» не попадёт в финал Кубка России, не попадёт в зону еврокубков и не продвинется дальше 1/8 в Лиге Европы, это будет означать, что тренер полностью не выполнил задачу. Уволят его после этого? Я просто уверен, что нет. А в таком случае мы говорим о пустышке.

Я думаю, что про первую четвёрку в РПЛ можно забыть. Куда должны деться «Динамо», «Сочи», ЦСКА, которые уже сильно опережают «Спартак». А там ещё «Краснодар» и «Локомотив», который пытается как-то оправдать этот немецкий грабёж. Так что эта задача, как фильм «Миссия невыполнима». Что касается Лиги Европы, то там будет очень сложно. Не забываем, что туда пришли ещё команды из Лиги чемпионов, такие как «Барселона», «Боруссия», «Севилья» и ещё ряд весёлых команд. Кого «Спартаку» по силам обыграть в 1/8, я не знаю. Тем более, все команды будут на ходу, а «красно-белые» только вернутся со сборов. Я думаю, пафосно начать Ваноли может лишь победой над «Кубанью» в Кубке. Вот Кубок такая вещь, я не исключаю ситуации, при которой «Спартак» выиграет Кубок России. Если такое произойдёт, то мы услышим о великом тренере, о великой миссии итальянских подмастерьев, которые делают «Спартак» великими», - сказал Червиченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Паоло Ваноли
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Комментарии (1)
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ингерман
17 Декабря 2021 в 23:06
ай нормуль подкалол.. )))
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