Черчесов согласовал условия контракта с «Ференцварошем»

Известный российский тренер Станислав Черчесов может возобновить карьеру в Венгрии. Об этом сообщает местный сайт Index. 58-летний специалист интересен «Ференцварошу». И если новости о возможном сотрудничестве появлялись давно, то сейчас звучит информация о том, что стороны договорились обо всех деталях, и на следующей неделе Черчесов возглавит венгерский гранд.

Бессменный чемпион Венгрии последних трех лет на этой неделе разорвал отношения с главным тренером Петером Штегером. Что касается Черчесова, который на протяжении последних пяти лет возглавлял сборную России, он имеет опыт зарубежной работы и становился с «Легией» чемпионом Польши.