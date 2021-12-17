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Черчесов согласовал условия контракта с «Ференцварошем»

17 Декабря 2021 • 22:17 Комментировать

Известный российский тренер Станислав Черчесов может возобновить карьеру в Венгрии. Об этом сообщает местный сайт Index. 58-летний специалист интересен «Ференцварошу». И если новости о возможном сотрудничестве появлялись давно, то сейчас звучит информация о том, что стороны договорились обо всех деталях, и на следующей неделе Черчесов возглавит венгерский гранд.

Бессменный чемпион Венгрии последних трех лет на этой неделе разорвал отношения с главным тренером Петером Штегером. Что касается Черчесова, который на протяжении последних пяти лет возглавлял сборную России, он имеет опыт зарубежной работы и становился с «Легией» чемпионом Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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