Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал озвученные руководством «красно-белых» задачи для нового главного тренера Паоло Ваноли. Напомним, команда должна занять еврокубковое место в таблице РПЛ.

«В принципе, попасть в четвёрку ещё возможно. Отрыв от ЦСКА всего 7 очков, настигнуть ещё можно. Конечно, сложно будет выполнить эту задачу. Но сложно не означает невозможно. В нашем чемпионате две-три игры подряд выиграешь и уже будешь близко к лидерам. Но будет сложно. Но с другой стороны, а какую задачу ставить, когда вы меняете тренера? Войти в восьмёрку что ли? Это смешно было бы. Они же не поставили задачу занять невозможное второе место, а они поставили задачу попасть в первую четверку, потому что, глядя на таблицу, это возможно.

Конечно, Ваноли попал в определённую ловушку. Но если что, он получит хорошие деньги и будет отдыхать. Он был помощником. Сейчас у любого тренера 10 помощников, половина на лавке сидит и ещё столько же на трибунах. Не знаю только, что они там делают. Получится или не получится у Ваноли, сказать сложно. Если не получится, так же уедет. Но за четвёрку бороться должны, я верю. Состав у команды есть. Но если бы остался Витория, я бы тоже верил, что смогут», - сказал Мостовой.